MYSS KETA toglie la maschera e lancia il singolo "Scandalosa" con Malena

MASCHERA, SEGNO DISTINTIVO - MYSS KETA si è da sempre presentata al mondo della musica in anonimo con il suo volto nascosto da mascherina e occhiali da sole, che sono diventati con il passare del tempo il suo segno distintivo, che aveva anche incuriosito il New York Times. "Il personaggio di MYSS indossa la maschera da un punto di vista concettuale per nascondere il viso e far emergere altro, per far immergere tutte le persone in quel personaggio senza che abbia una volto", aveva raccontato la rapper per presentare l'Ep "Il cielo non è un limite".

L'IDENTITA' NASCOSTA - A maggio è arrivato il terzo caleidoscopico album della rapper dall'identità segreta, intitolato "Club Topperia": "Simbolo delle diverse anime rappresentate da featuring, produttori e personalità". Dopo un’estate che l'ha vista al top delle classifiche con la sua "Finimondo", MYSS KETA ha lanciato il nuovo singolo "Scandalosa", estratto dall'album, in cui canta "Cerchi un nuovo scoop? / Tu lo vuoi io di più". E proprio nei giorni scorsi aveva annunciato che avrebbe svelato in una "scandalosa" diretta su TikTok il suo viso, che tiene sempre celato, spiegando: "Sento la necessità di svelarmi al mio pubblico, di placare il morboso interesse che spinge rotocalchi e programmi tv a scoprire chi o cosa si nasconde dietro questa maschera".

"SCANDALOSA" - Il brano "Scandalosa" è prodotto da Zef con alcune incursioni di Riva e sfoggia il cameo della più conturbante e “sfacciata” delle attrici hard italiane, Malena la pugliese. Il brano è un divertissement pop con influenze dalla prima decade di questo secolo, da Lady Gaga a Britney Spears e Lindsay Lohan, che si mescolano al ricordo di un’estate a Ibiza nel ’95.