MYSS KETA è la sacerdotessa del baccanale nell'inclusivo "Club Topperia"

Quello del titolo è un luogo-non luogo per la rapper: "Club Topperia da una parte è il club immaginifico e immaginario, un luogo in cui ci si muove senza limiti spazio-temporali. È un po' il

club archetipico di Myss

, pescando elementi anni Ottanta, Novanta e Duemila, e anche futuristici. È un club che esiste per ora solo nella mente di Myss. Va dai fasti dello Studio 54 al clubbing milanese del periodo '80-'90, fino a un ipotetico club situato nello spazio".

L'elemento fondamentale è chi partecipa a questo club. "È un album pensato per essere inclusivo, e noi non potevamo essere da meno. Siamo tra persone che condividono gli stessi valori, quindi quello rimane fermo. Si ampliano però i punti di vista e gli sguardi sul mondo del club". Dalla pornostar

Malena

Isabella Santacroce

Silvia Calderoni

Francesca Cipriani

Guè, Noemi, D'Argen D'Amico, Post Nebbia, BigMama

Populous, Crookers

alla scrittrice, dalla performeralla soubrette, c'è posto per tutti. Infatti l'album è un caleidoscopio di featuring (), produttori () e personaggi trasversali che "rappresentano tante parti diverse della stessa anima".

Per MYSS KETA, Isabella Santacroce e i suoi romanzi sono stati una fonte d'ispirazione: "Ci siamo trovati con la stessa idea del clubbing, e del

valore purificatore della nightlife

È un ambiente dove le persone vengono fuori nel loro spirito più puro

" e a questo proposito spiega: "Secondo me andiamo in un club per non essere più entità singola con i nostri problemi della vita quotidiana, andiamo in un club per essere un’unione col tutto, per essere primitivi, istintivi, per essere musica, ballo, suono, per sentirci uniti a chi ci è accanto, per non fare più domande come 'Che lavoro fai, ciao, dove abiti?'. Basta.".

La scelta delle persone che partecipano a questo "Club Topperia" va oltre il senso della "gang di ragazze", ormai allargato dal 2015, quando uscì "Le ragazze di porta Venezia" e Keta è consapevole che

"ogni cosa che fai è politica

". "Quello che faccio è come un tirare la corda e cercare di smuovere qualcosa. Non che io mi dia dei compiti particolari, però credo che già mostrare come vedi tu il mondo, cosa vorresti vedere nel mondo, è un modo per far vedere il tuo punto di vista su come vorresti vivere le cose".

L'artista dà poi appuntamento al

suo tour

LoveMi

, che partirà il 4 giugno da Cremona, sul palco del Tanta Robba Festival, per toccare i palchi da nord a sud e ritorno. Intanto per la sua città, al momento, ha in agenda solo l’impegno con Fedez e J-Ax e il loroil 28 giugno in Piazza Duomo. "È stato Dargen D’Amico a introdurmi a Fedez" ha raccontato. "E in quell’occasione spero tanto di poter mettere in scaletta pure una versione remix della nostra 'La cassa spinge'".