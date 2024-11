"La Talpa", Marina La Rosa in lacrime per i figli: "Essere una mamma single è complicato"

In particolare, La Rosa ha parlato dell'amore per i suoi due ragazzi, Andrea e Gabriele, e della mancanza che ha sentito nel corso della sua avventura nel reality di Canale 5: "Io ho scelto di dedicarmi ai miei due maschi - ha confessato al programma di Canale 5 -. Vorrei sapere come stanno, cosa fanno. Mi mancano perché da quando sono arrivati nella mia vita sono il mio pensiero fisso dalla mattina alla sera. Io mi occupo di loro sempre. Quindi è come se ti mancasse un braccio".