"La Talpa", Veronica Peparini attacca Andrea Preti: "Sei una persona falsa"

"Non sono d'accordo con la scelta di Andrea", esordisce Veronica Peparini. E aggiunge: "Talpa o non Talpa è un montepremi che ci siamo sudati, che abbiamo cercato di far fruttare tutti quanti assieme. Quindi, per come la vedo io, forse da sportiva non avrei mai fatto un gesto del genere. L'unica persona simile a noi era Gilles e basta". "Si perde un po' il senso del gioco, a meno che non ci siano tante Talpe", precisa Andreas Muller. "Sono rimasti 15mila e 500 euro, è uno stipendio medio di una persona che fa un lavoro umile e quindi a me bastano", spiega Andrea Preti. "Hai detto una cosa di una banalità enorme, sono giorni che dice che non ha bisogno di soldi perché ce li ha", si inserisce Marina La Rosa. A questo punto Veronica sbotta contro Preti: "Io me li guadagno i soldi, non ce li ho facili e non si butta così solo perché io devo ricevere l'immunità. Ci sono altre persone e non penso solo a me stessa, mi guardo attorno e guardo anche i miei compagni. Mi hai profondamente deluso". "È un pensiero suo che rispetto", conclude Andrea.