Veronica Peparini a un anno dal parto sfoggia una silhouette invidiabile, sottolineata dall'abito nero e attillato che ha indossato per la festa dedicata alle figlie Penelope e Ginevra. Le piccole erano deliziose con i loro vestitini bianchi soffici come una nuvola, e al momento della torta con le candeline si sono scatenate in mille smorfie. Tra gli ospiti al ricevimento c'erano anche Daniele e Olivia, i figli di 17 e 11 anni che Veronica ha avuto dall'ex marito Fabrizio Polli.