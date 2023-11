Il gender reveal di Veronica Peparini e Andreas Muller

"Dopo aver registrato la puntata di "Verissimo" con Silvia Toffanin, che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise, siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole... Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro" ha scritto Andreas Muller su Instagram condividendo il video dell'allestimento della palestra per il gender reveal. Una festa semplice e informale, con palloncini rosa e celesti, piatti e posate in tinta e una bella torta a cui è stato affidato il compito di annunciare a tutti che a nascere saranno due femminucce.