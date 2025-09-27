la settimana delle stelle

Dalle foto di coppia di Elisabetta Canalis e Alvise Rigo agli scatti in bikini di Elena Sofia Ricci
Caterina Murino ha risposto alle critiche per essere diventata mamma a 47 anni, mentre Taylor Mega ha annunciato di aver iniziato le terapie per congelare gli ovuli dopo aver scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Belen Rodriguez, paparazzata con la sua piccola Luna Marì, si è infuriata con i fotografi, invece Brooklyn Beckham non ha perso l'aplomb davanti alle domande dei giornalisti sulla faida familiare. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati sorpresi insieme a Milano e tra loro è proprio amore, Monica Bellucci è tornata single ma dopo l'annuncio della rottura con Tim Burton ha fatto sapere: "Avrà sempre un posto nel mio cuore”. Dopo le nozze, Venus Williams e Andrea Preti hanno postato le immagini del party in famiglia a Londra e intanto Elena Sofia Ricci, più bella che mai, ha salutato l'estate posando in bikini.
LUNEDI' 22 SETTEMBRE
Caterina Murino criticata perché mamma a 47 anni: "Mi chiamano nonna attempata"
Il principe Harry a Disneyland con i figli ricorda: “Eccitato quando andai con mia madre”
MARTEDI' 23 SETTEMBRE
Elena Sofia Ricci strepitosa in bikini per l'ultimo sole d'estate
Monica Bellucci single, le prime parole dopo l'addio a Tim Burton
MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE
Taylor Mega: "Non posso avere figli, congelerò gli ovuli"
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, una carezza sul bicipite e sguardi d’intesa a Milano
GIOVEDI' 25 SETTEMBRE
Andrea Preti e Venus Williams, dopo le nozze a Ischia festeggiano a Londra con la famiglia
Carolina Stramare e Pietro Pellegri in festa per Bianca, tutte le foto del battesimo
VENERDI' 26 SETTEMBRE
Belen nervosa per strada con Luna Marì, ecco cosa è successo
Brooklyn Beckham: "Non sto perdendo il sonno per i pettegolezzi sulla mia famiglia"
