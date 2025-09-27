la settimana delle stelle

Caterina Murino ha risposto alle critiche per essere diventata mamma a 47 anni, mentre Taylor Mega ha annunciato di aver iniziato le terapie per congelare gli ovuli dopo aver scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Belen Rodriguez, paparazzata con la sua piccola Luna Marì, si è infuriata con i fotografi, invece Brooklyn Beckham non ha perso l'aplomb davanti alle domande dei giornalisti sulla faida familiare. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati sorpresi insieme a Milano e tra loro è proprio amore, Monica Bellucci è tornata single ma dopo l'annuncio della rottura con Tim Burton ha fatto sapere: "Avrà sempre un posto nel mio cuore”. Dopo le nozze, Venus Williams e Andrea Preti hanno postato le immagini del party in famiglia a Londra e intanto Elena Sofia Ricci, più bella che mai, ha salutato l'estate posando in bikini.