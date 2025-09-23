Elena Sofia Ricci strepitosa in bikini per l'ultimo sole d'estate

L'attrice 63enne posta sui social le foto in cui si gode il relax sul bagnasciuga e scatena una pioggia di like
Elena Sofia Ricci si gode l'estate fino all'ultimo sole e sui social posta le foto che la ritraggono in bikini. L'attrice, che a marzo ha compiuto 63 anni, sfoggia un corpo strepitoso mentre si crogiola sotto i raggi tiepidi in riva al mare, e a chi le chiede il suo segreto per un fisico così invidiabile replica: "Danzo". Poi con un altro follower scherza e aggiunge: "Sdraiarsi", alludendo con ironia al fatto che la posa aiuta a dare l'effetto di una figura più snella.
Il bikini nero indossato da Elena Sofia Ricci è seducente, con ammiccanti dettagli cut out tra i seni e sui fianchetti dello slip. Mentre lei si gode il sole e sorride beata, la sua amica Livia Armezzani scatta le foto che finiscono sui social. L'attrice si lascia ritrarre e poi pubblica la sua bellezza al naturale, senza filtri e senza make up.
Gli apprezzamenti che hanno ricevuto le foto di Elena Sofia Ricci non si contano. "Sei come er vino… porca miseria" ha scritto Diana Del Bufalo riferendosi al fatto che l'attrice migliori col passare del tempo. "Wow" ha esclamato Caterina Balivo e Rita Dalla Chiesa ha commentato: "Brava Elena, quanto sei bella!". A loro si sono aggiunte Alba Parietti con dei cuori e Patrizia Pellegrino con un "Bellissima!". E poi tanti like di Francesca Fagnani, Federica Nargi, Giovanna Civitillo, Sabrina Ferilli, Carolina Crescentini, Rocio Munoz Morales, Ambra Angiolini, Asia Argento, Roberta Capua, Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli e molte altre fan non famose.
Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più apprezzate. Nella sua lunga carriera è stata protagonista di fiction come I Cesaroni e di film che spaziano dalla commedia al dramma, tra questi "Mine vaganti" di Ferzan Ozpeteck e "Loro" di Paolo Sorrentino. Oltre che per le sue doti di attrice, ha conquistato il pubblico per la sua eleganza senza tempo, raffinata ma mai eccessiva. Rappresenta un ideale di bellezza autentica e accessibile, lontano dalle mode passeggere ma sempre attuale, e i commenti ottenuti sui social dimostrano quanto sia amata.
