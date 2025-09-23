Elena Sofia Ricci strepitosa in bikini per l'ultimo sole d'estate

Gli apprezzamenti che hanno ricevuto le foto di Elena Sofia Ricci non si contano. "Sei come er vino… porca miseria" ha scritto Diana Del Bufalo riferendosi al fatto che l'attrice migliori col passare del tempo. "Wow" ha esclamato Caterina Balivo e Rita Dalla Chiesa ha commentato: "Brava Elena, quanto sei bella!". A loro si sono aggiunte Alba Parietti con dei cuori e Patrizia Pellegrino con un "Bellissima!". E poi tanti like di Francesca Fagnani, Federica Nargi, Giovanna Civitillo, Sabrina Ferilli, Carolina Crescentini, Rocio Munoz Morales, Ambra Angiolini, Asia Argento, Roberta Capua, Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli e molte altre fan non famose.