Lui posta una foto dall’Inghilterra con amici e parenti
Dopo le nozze a Ischia blindate del 19 settembre, Andrea Preti e Venus Williams sono volati in Inghilterra per festeggiare ancora il matrimonio. “Family Time in London” scrive Preti postando una foto sulle scale con tanti amici e parenti. Nello scatto Venus indossa l’abito bianco e tutti gli invitati sono elegantissimi. E’ l’unica immagine che gli sposi hanno scelto di condividere sui social.
La storia d'amore tra la tennista statunitense, 45 anni, e l'attore italiano, 37 è iniziata nel 2024 (ma è stata confermata nel luglio 2025) dopo una sfilata a Milano: a fare da Cupido era stata la sorella di Venus, Serena Williams. Andrea Preti e Venus Williams da allora sono diventati inseparabili.
Il 19 settembre 2025 Andrea Preti e Venus Williams si sono sposati a Ischia durante una cerimonia riservatissima e intima. La campionessa di tennis e l'attore per il sì hanno scelto il faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo, sospeso sul mare, da cui si gode una vista romantica. Tutti gli invitati hanno dovuto firmare un patto di riservatezza e sono stati requisiti i cellulari sia di ospiti che di chi ha lavorato all'evento per evitare qualunque condivisione sui social di scatti delle nozze.
Gli ospiti delle nozze di Andrea Preti e Venus Williams hanno potuto gustare piatti tipici della cucina napoletana, tra cui pizza e piatti a base di pesce fresco. Tra gli inviati c’erano la tennista Caroline Wozniack, la schermitrice Elisa Di Francisca, la cestista Lisa Leslie con il marito, il chitarrista Michael Lockwood, Emma Thynn, marchesa di Bath, il modello Mattia Narducci e Carlos Fleming che ha lavorato alla serie dedicata alle sorelle Williams.
Nato a Copenhagen nel 1988, Andrea Preti è diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film "One More Day", ha recitato in "Di tutti i colori", "Un nemico che ti vuole bene", "Detective per caso" e nella serie tv "Un professore". Nel 2016 ha partecipato a "L'Isola del famosi" e nel 2024 a "La talpa". Andrea Preti e Venus Williams sono stati avvistati per la prima volta a luglio 2024, proprio in Costiera Amalfitana.
