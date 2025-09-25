Il 19 settembre 2025 Andrea Preti e Venus Williams si sono sposati a Ischia durante una cerimonia riservatissima e intima. La campionessa di tennis e l'attore per il sì hanno scelto il faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo, sospeso sul mare, da cui si gode una vista romantica. Tutti gli invitati hanno dovuto firmare un patto di riservatezza e sono stati requisiti i cellulari sia di ospiti che di chi ha lavorato all'evento per evitare qualunque condivisione sui social di scatti delle nozze.