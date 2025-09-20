Venus Williams e Andrea Preti sposi, le nozze blindate a Ischia

Il sì al sole del Mediterraneo. Gli invitati hanno firmato un patto di riservatezza
A Ischia Venus Williams e Andrea Preti hanno pronunciato il fatidico sì. La campionessa di tennis e l'attore si sono sposati durante una cerimonia blindatissima al faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo suggestivo, sospeso sul mare, da cui si gode una vista romantica. Tutti gli invitati hanno dovuto firmare un patto di riservatezza e a quanto pare sono stati requisiti i cellulari sia di ospiti che di chi ha lavorato all'evento, come scrive il Corriere: niente condivisione sui social di scatti delle nozze o della festa nei giorni precedenti.
"Lei e il suo prossimo marito stanno festeggiando da giorni sull’isola di Ischia, tra aperitivi e cene", aveva raccontato all'Adnkronos il sindaco Vincenzo Ferrandino. "Sono incantati dalla bellezza dell'isola, con i loro invitati hanno fatto l'altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. Hanno scelto Ischia, hanno fatto benissimo, noi accogliamo tutti con il sorriso", ha aggiunto. Venus avrebbe soggiornato al Miramare Sea Resort di Sant'Angelo insieme alla sorella che è stata regista dell'evento. La tennista avrebbe regalato agli ospiti pantofole Gucci e Louis Vuitton per fare i 155 scalini che li hanno portati alla location delle nozze. La cena è stata servita nel ristorante stellato dello chef Nino Di Costanzo. Tra gli ospiti c'erano la tennista Caroline Wozniack, la schermitrice Elisa Di Francisca, la cestista Lisa Leslie con il marito, il chitarrista Michael Lockwood, Emma Thynn, marchesa di Bath, il modello Mattia Narducci e Carlos Fleming che ha lavorato alla serie dedicata alle sorelle Williams.
Andrea Preti e Venus Williams sono stati avvistati per la prima volta a luglio 2024, proprio in Costiera Amalfitana. Poi lei era tornata negli Usa e di loro si erano perse le tracce. Durante la sua partecipazione a "La Talpa" l'attore, senza troppo entrare nel dettaglio, ha confermato di avere una relazione: "C’è una persona", aveva detto soltanto. I due più volte sono stati sorpresi dai paparazzi mano nella mano, ma hanno mantenuto il riserbo finché la tennista durante un'intervista ha risposto in maniera molto naturale a una domanda sul suo fidanzato. "Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia. Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. 'Un bicchiere d’acqua', mi ha risposto sua madre" ha raccontato Preti a proposito del primo incontro. A fare da Cupido però è stata Serena Williams: "Mentre stavo al bar, mi ha raggiunto Serena. Mi ha detto: 'Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?' Abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha spiegato.
Nato a Copenhagen nel giugno 1988, Andrea Preti è diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film "One More Day", ha recitato in "Di tutti i colori", "Un nemico che ti vuole bene", "Detective per caso" e nella serie tv "Un professore". Nel 2016 ha partecipato a "L'Isola del famosi" e nel 2024 a "La talpa" condotto da Diletta Leotta.
