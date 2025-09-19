Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia, i dettagli del sì

L'attore e la tennista fanno coppia da poco più di un anno e stanno per diventare marito e moglie: in programma una cerimonia da sogno con vista sul Golfo di Napoli
Per Andrea Preti e Venus Williams è arrivato il giorno delle nozze. Una storia a lungo tenuta al riparo dai riflettori, della quale si vociferava senza che mai i protagonisti uscissero allo scoperto, finché poche settimane fa non è stata la tennista a darne conferma in maniera quasi casuale. I due si sono conosciuti poco più di un anno fa a Milano e ora sono pronti al sì. A fare da sfondo alle promesse d'amore saranno Ischia e il Golfo di Napoli, dove il 19 settembre è in programma una cerimonia da favola con tanti ospiti celebri.
Come location per le nozze, Venus Williams e Andrea Preti hanno scelto un luogo magico. Si diranno sì sul faro di Punta Imperatore, a Ischia. Un posto davvero romantico, a strapiombo sul mare e accessibile solo a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo con 155 scalini. Da lì, gli sposi e i loro ospiti potranno godere di una vista imperdibile sull’intero golfo di Napoli.
Dopo la celebrazione del matrimonio, Venus Williams e Andrea Preti accoglieranno tutti gli invitati in un ristorante esclusivo, che hanno totalmente riservato all'evento e protetto dai curiosi. Il menu prevederà probabilmente piatti dall'impronta mediterranea e tradizionale.
Come è normale che sia, l'outfit scelto da Venus Williams per le nozze con Andrea Preti è un mistero. Serena Williams, sorella della sposa, ha però lasciato trapelare qualche indiscrezione riguardo all'hairstyle. "Ha voluto praticamente 14 acconciature… mi ha inviato le opzioni e in mezz’ora avevo già preparato tutto in un documento con i look migliori per lei" ha spiegato la tennista, rivelando a People di aver aiutato personalmente la coppia nell'organizzazione dell'evento.
Alle nozze di Venus Williams e Andrea Preti saranno sicuramente presenti molti nomi importanti del mondo dello sport e dello spettacolo. La lista dei partecipanti però è rimasta è top secret. Gli ospiti sono stati accolti con un pre-wedding party indimenticabile: una cena a base di piatti della tradizione partenopea in un raffinato ristorante sul mare raggiungibile solo via barca.
Andrea Preti e Venus Williams sono stati avvistati per la prima volta a luglio 2024, proprio in Costiera Amalfitana. Poi lei era tornata negli Usa e di loro si erano perse le tracce. Durante la sua partecipazione a "La Talpa" l'attore, senza troppo entrare nel dettaglio, ha confermato di avere una relazione: "C’è una persona", aveva detto soltanto. I due più volte sono stati sorpresi dai paparazzi mano nella mano, ma hanno mantenuto il riserbo finché la tennista durante un'intervista ha risposto in maniera molto naturale a una domanda sul suo fidanzato. "Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia. Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. 'Un bicchiere d’acqua', mi ha risposto sua madre" ha raccontato Preti a proposito del primo incontro. A fare da Cupido però è stata Serena Williams: "Mentre stavo al bar, mi ha raggiunto Serena. Mi ha detto: 'Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?' Abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha spiegato.
