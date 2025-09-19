Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia, i dettagli del sì

Andrea Preti e Venus Williams sono stati avvistati per la prima volta a luglio 2024, proprio in Costiera Amalfitana. Poi lei era tornata negli Usa e di loro si erano perse le tracce. Durante la sua partecipazione a "La Talpa" l'attore, senza troppo entrare nel dettaglio, ha confermato di avere una relazione: "C’è una persona", aveva detto soltanto. I due più volte sono stati sorpresi dai paparazzi mano nella mano, ma hanno mantenuto il riserbo finché la tennista durante un'intervista ha risposto in maniera molto naturale a una domanda sul suo fidanzato. "Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia. Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. 'Un bicchiere d’acqua', mi ha risposto sua madre" ha raccontato Preti a proposito del primo incontro. A fare da Cupido però è stata Serena Williams: "Mentre stavo al bar, mi ha raggiunto Serena. Mi ha detto: 'Mi sa che piaci a mia sorella. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?' Abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora", ha spiegato.