Venus e Serena Williams, storia di una "famiglia vincente"

Tutto nasce da un'intervista fatta a Venus quando aveva 14 anni, in cui Richard Williams a un certo punto risponde al giornalista difendendo sua figlia. "Quando l'ho vista, circa venti anni fa per la prima volta, il viso di Venus mi è entrato nel cuore e ho immaginato che avrei voluto fosse mia figlia. Quell'intervista aveva davvero cambiato la mia genitorialità" ha raccontato Will Smith.

Si tratta di un'intervista che risale al 1995: "Mi colpì lo sguardo di Venus, era così sicura che il suo leone, suo padre, non avrebbe permesso che le accadesse nulla e mi sono innamorato subito di Richard Williams. Quando il giornalista della ABC mette in dubbio, con un certo cinismo, la fiducia di Venus nel poter battere la sua avversaria, la ragazza risponde semplicemente che 'ci crede', ma il padre interrompe l'intervista per ricordare che si sta intervistando una bambina di quattordici anni".

"Richard Williams - continua Will Smith - è stato selvaggiamente frainteso e così a me è piaciuto in questo film umanizzare la sua figura troppo demonizzata nel mondo dello sport. In realtà era semplicemente un genio".

Secondo la sua autobiografia, Richard, come si vede puntualmente anche nel film, decise a freddo che i suoi figli sarebbero diventati stelle del tennis prima ancora che nascessero. E questo guardando in tv un torneo di tennis dove il vincitore aveva portato a casa 40 mila dollari in soli quattro giorni.

Richard, allora guardia di sicurezza notturna, aveva visto il suo american dream e, quella sera stessa mise mano a un piano scritto di settanta pagine per trasformare i suoi futuri figli in grandi del tennis.

Will Smith, infine, racconta il primo incontro con Venus: "Ci siamo seduti e lei mi ha subito detto: 'È come se ci avessero fatto il lavaggio del cervello. La nostra punizione era quella di non poter giocare a tennis, nostro padre con noi non doveva mai spingere, costringerci... lui gettava benzina sul fuoco che io e Serena avevamo già dentro'...".

TI POTREBBE INTERESSARE: