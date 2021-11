Will Smith confessa: "Il sesso sul set? E' la parte peggiore del mio lavoro"

In casa Smith cambiamenti in testa, Jada Pinket rasata e Will è grigio Instagram 1 di 34 Instagram 2 di 34 Instagram 3 di 34 IPA 4 di 34 Instagram 5 di 34 Instagram 6 di 34 7 di 34 Instagram 8 di 34 Instagram 9 di 34 IPA 10 di 34 IPA 11 di 34 Instagram 12 di 34 Instagram 13 di 34 Instagram 14 di 34 Instagram 15 di 34 Instagram 16 di 34 Instagram 17 di 34 Instagram 18 di 34 IPA 19 di 34 Instagram 20 di 34 -olycom 21 di 34 facebook 22 di 34 IPA 23 di 34 agenzia 24 di 34 facebook 25 di 34 agenzia 26 di 34 agenzia 27 di 34 IPA 28 di 34 IPA 29 di 34 IPA 30 di 34 IPA 31 di 34 IPA 32 di 34 IPA 33 di 34 IPA 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' uno dei sex symbol della tv e del cinema, ma per Will Smith non è per niente facile interpretare le scene a luci rosse. Ospite del programma britannico "The Graham Norton Show", per promuovere il suo film "King Richard", l'attore ha infatti dichiarato che i ciak osè sono "la parte peggiore del mio lavoro". Nel suo memoir "Will" ha inoltre confessato che anche nella vita reale, in passato, l'orgasmo era arrivato a nausearlo.