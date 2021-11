Will Smith shock: "Volevo uccidere mio padre, l'avrei fatta franca"

L'autobiografia di Will Smith sta facendo discutere ancora prima dell'uscita, prevista per il 9 novemebre. Il magazine "People" ha infatti pubblicato un estratto delle memorie, in cui l'attore confessa di essere stato sul punto di uccidere il padre Willard. All'epoca l'uomo stava lottando contro il cancro e Will pensò di spingere la sedia a rotelle giù per le scale: "Avrei potuto farla franca facilmente".

Nell'autobiografia "Will" l'attore racconta la difficile infanzia a Filadelfia, segnata dalle violenze e dagli abusi del padre alcolizzato. "Quando avevo nove anni vidi mio padre colpire alla testa mia madre così forte da farla collassare. La vidi sputare sangue", scrive. "Quel momento in quella camera da letto, più che qualsiasi altro, ha definito chi sono. Tutto quello che ho fatto - i premi e i riconoscimenti, i riflettori, i personaggi e le risate - sono state il filo sottile per scusarmi con mia madre, per non aver fatto nulla quel giorno".

I genitori si separarono nel 2000 e Will mantenne i rapporti con il padre. L'attore, però, non dimenticò mai l'episodio: "Da bambino mi promisi che un giorno avrei vendicato mia madre, quando fossi stato abbastanza grande e forte. Quando non fossi stato più codardo l'avrei ammazzato".



L'occasione si presentò molti anni dopo, quando il padre era malato e costretto su una sedia a rotelle. "Una notte lo stavo accompagnando dalla camera da letto al bagno. Mi fermai in cima alle scale, avrei potuto spingerlo giù e cavarmela facilmente. Sono uno dei migliori attori del mondo, la mia chiamata al 911 sarebbe stata da Oscar. Poi però scossi la testa e proseguii verso il bagno".

