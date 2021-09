Will Smith cede trono e corona e a sorpresa svela, via social, chi sarà il nuovo Principe di Bel-Air nella serie reboot che rileggerà in chiave drammatica la sitcom degli anni Novanta. Per rendere ancora più "spettacolare" l'annuncio il celebre attore si è collegato in streaming con il giovane attore e glielo ha comunicato in diretta. Si tratta di Jabari Banks , laureato alla University of the Arts di Philadelphia nel 2020, cantautore, cantante, rapper e giocatore di basket, al suo primo ruolo di attore televisivo.



Seduto nella sua sontuosa casa nel sud della California Smith si è collegato con il giovane Banks, che si trovava invece nella sua camera con tanto di grucce piene di abiti ben in vista alle sue spalle: “È un grande piacere incontrarti”, esordisce Smith, "e dal profondo del mio cuore vorrei farti le mie congratulazioni: hai ottenuto il ruolo di Willy in Bel-Air".



"Questo è un sogno che si realizza, tu non sai come mi...no, probabilmente lo sai!”, risponde incredulo ed emozionato Jabari.

"Hai una strada fantastica davanti a te", gli ricorda Smith: "Non vedo l'ora di essere una risorsa per te in questo processo mentre costruisci la tua vita e costruisci la tua carriera".



Il giovane racconta poi di come, quando era al liceo, lui e i suoi amici si erano vestiti come i protagonisti di "The Fresh Prince of Bel-Air" e mostra uno scatto, aggiungendo che deve ringraziare suo padre, per averlo spinto a partecipare ai provini per la parte che fu di Will Smith.



La serie reboot "Bel-Air", di cui sono previste già due stagioni, è firmata dal regista Morgan Cooper, che ha rielaborato in chiave drammatica la sitcom degli anni Novanta mantenendone però la premessa originale: il complicato viaggio di Will, che dalle strade di West Philadelphia si ritrova a vivere nella residenza di Bel-Air.