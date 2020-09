Will Smith riunisce il cast di "Willy, il principe di Bel-Air" per i 30 anni della sitcom

"Oggi sono esattamente 30 ANNI dal debutto di The FreshPrince of Bel-Air!...". Will Smith condivide alcuni scatti in cui posa con il cast di "Willy, il principe di Bel-Air" in occasione del 30esimo compleanno dell'iconica sitcom, che ha lanciato la sua carriera. "Una vera reunion della famiglia Banks arriverà presto su HBOmax!", annuncia poi l'attore.

Il riferimento è allo show che HBO Max ha in programma per il giorno del Ringraziamento, una notte di musica, balli e ospiti a sorpresa con il cast della sitcom riunito al completo.

Intanto la neonata piattaforma di streaming americana Peacock ha già ordinato due stagioni in chiave drama della fortunata serie.

Era il 10 settembre 1990, esattamente 30 anni fa,​​ quando la comedy originale venne lanciata negli Stati Uniti dall'emittente NBC, e poi in tutto il mondo, rendendo il protagonista, Will Smith, 51 anni, un personaggio di fama planetaria.

Nella sitcom Smith è Willy, un ragazzo simpatico e svitato cresciuto nel ghetto di Filadelfia. che va a vivere dalla sorella della madre, Vivian Banks, in uno dei quartieri più "in" della città di Los Angeles, Bel Air.

Per lo scatto commemorativo dei 30 anni della sitcom Smith ha raccolto nella vecchia villa dei Banks Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Aunt Viv No.2), Alfonso Ribeiro (Carlton) e DJ Jazzy Jeff.



L'attore, che ha recitato nello show per sei stagioni, ha ricordato anche il defunto James Avery, morto nel 2013 all'età di 68 anni, scrivendo, "RIP James" in memoria dell'attore, che interpretava il ruolo di zio Phil.

In un altro scatto Smith posa, per la prima volta dopo 27 anni, accanto a Janet Hubert, che ha interpretato zia Viv fino al momento in cui è stata sostituita dalla Reid. L'attore ha voluto dimostrare di aver finalmente seppellito l'ascia di guerra con l'attrice, che aveva recitato nelle prime tre stagioni prima di andarsene nel 1993 nel bel mezzo di una faida proprio con Smith.

