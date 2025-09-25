© Tgcom24
A Pegli la cerimonia con la famiglia e gli amici dell'ex Miss Italia e del calciatore
Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno battezzano la loro piccola Bianca a Pegli nel Genovese. La ex Miss Italia e l’attaccante dell’Empoli, in prestito dal Torino, hanno postato alcune immagini della festa con i parenti e la loro primogenita. Bellissimi, emozionati e felici si sono scambiati coccole e baci. Sui social una pioggia di like e commenti a forma di cuoricini.
Il messaggio d’auguri regalato agli invitati al battesimo di Bianca è dolcissimo. Carolina Stramare e Pietro Pellegri hanno scritto: “Va per la strada una bambina con un ombrello di 7 colori. Sotto la pioggia grigia cammina con quel piccolo arcobaleno e nel suo cuore c’è sempre sereno”. “Che Dio ti protegga sempre amore mio” ha aggiunto la ex Miss Italia postando le immagini della festa con tutta la famiglia. Pellegri invece ha pubblicato alcuni scatti nelle Storie sceglie come sottofondo la canzone di Ron: “Non abbiam bisogno di parole” per spiegare quel che è nascosto in fondo al nostro cuore…
L'ex Miss Italia e il calciatore Pietro Pellegri hanno annunciato a gennaio con un video sui social la nascita della primogenita: "Bianca, il nostro cuore scoppia di amore". Nel filmato dal letto di ospedale la neomamma Carolina Stramare appare in lacrime poco dopo il parto, mentre culla la sua Bianca. Pietro Pellegri si avvicina a loro e le bacia emozionato.
Carolina Stramare, ha conquistato la corona di Miss Italia nel 2019, e il calciatore Pietro Pellegri hanno ufficializzato la loro storia d’amore ad agosto 2023. L’anno successivo la ex Miss Italia annunciando la gravidanza ha detto: "Ho sempre desiderato essere una mamma giovane… Amo le famiglie numerose, ma fatemi fare la prima e poi si vedrà". Inoltre ha raccontato di aver capito di essere incinta da alcuni "segnali": "Me ne sono accorta per due motivi: il primo perché di punto in bianco non sono più riuscita a correre sul tapis roulant per il male che avevo al seno, che sul momento pensavo fosse perché mi stava arrivando il ciclo; il secondo motivo è perché ero isterica, non quell'isterismo da ovulazione o preciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l'ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba".
