Carolina Stramare, ha conquistato la corona di Miss Italia nel 2019, e il calciatore Pietro Pellegri hanno ufficializzato la loro storia d’amore ad agosto 2023. L’anno successivo la ex Miss Italia annunciando la gravidanza ha detto: "Ho sempre desiderato essere una mamma giovane… Amo le famiglie numerose, ma fatemi fare la prima e poi si vedrà". Inoltre ha raccontato di aver capito di essere incinta da alcuni "segnali": "Me ne sono accorta per due motivi: il primo perché di punto in bianco non sono più riuscita a correre sul tapis roulant per il male che avevo al seno, che sul momento pensavo fosse perché mi stava arrivando il ciclo; il secondo motivo è perché ero isterica, non quell'isterismo da ovulazione o preciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l'ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba".