In una intervista Carolina Stramare raccontava così della gravidanza: "Pietro lo ha scoperto in maniera brutale - ha detto al settimanale 'DiPiù' - io stessa l’ho scoperto in maniera brutale. Sono molto precisa in queste cose, sono anche dell’acquario e sono una che si segna ogni data. Tutti i mesi, dato che so come sono fatta e conosco bene il mio corpo, sapevo con esattezza quando sarebbe tornato il ciclo e al minimo ritardo ho capito subito che la famiglia si sarebbe allargata. Il primo a saperlo, dato che quando ne ho preso coscienza mi è saltato il cuore in gola, è stato mio papà. L’ho chiamato e gli ho detto tutto. Sentendomi affannata al telefono mi ha chiesto se avesse dovuto dirlo lui al futuro papà, ma ho preferito farlo io e quanto Pietro è rientrato dall’allenamento gli ho detto subito 'Hey ragazzo, sai che tra qualche mesi diventi papà?'...".