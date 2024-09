Carolina Stramare ha conquistato la corona di Miss Italia nel 2019 e ora si prepara a un altro titolo importantissimo: quello di mamma. Ai follower ha raccontato: "Sto molto bene, sono molto felice e finalmente mi sono passate tutte quelle ansie che avevo all'inizio che mi facevano vivere questa cosa meno bene o non come avrei voluto. Qualcuna c'è ancora ma va bene così, sono nettamente diminuite". Ha raccontato di aver capito di essere incinta da alcuni "segnali": "Me ne sono accorta per due motivi: il primo perché di punto in bianco non sono più riuscita a correre sul tapis roulant per il male che avevo al seno, che sul momento pensavo fosse perché mi stava arrivando il ciclo; il secondo motivo è perché ero isterica, non quell'isterismo da ovulazione o preciclo, ero veramente isterica. In quei giorni ho discusso tantissimo con Pietro e quando l'ho saputo lo avevo spedito a farmi una commissione perché ero veramente pazza, gli ho detto: o esci di casa o veramente scoppia una bomba". E la bomba è scoppiata davvero, ma non nel senso che intendeva lei in quel momento.