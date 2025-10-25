la settimana delle stelle

Storie che iniziano, che finisco e che (forse) ricominciano nella settimana dei vip. Maria Elena Boschi ha confermato la fine della relazione con Giulio Berruti e, a quanto pare, anche Manuela Arcuri avrebbe chiuso il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Il motivo sembrerebbe essere un tradimento da parte di lui: la stessa ragione che ha determinato l'addio tra Elena Barolo e Alessandro Martorana, come la stessa ex velina ha raccontato. Chissà cosa c'è invece dietro la maretta tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, che sembrano essersi allontanati dopo mesi di fuoco. Ignote anche le cause della rottura tra Andrea Delogu e Luigi Bruno, ma le foto dei paparazzi testimoniano una ritrovata intesa e, chissà, un ritorno di fiamma. Passione alle stelle per Raffaella Fico e Armando Izzo, usciti allo scoperto sui social come coppia. Belen Rodriguez è stata avvistata con il chirurgo Kemal Alagol ma lei frena: "Sono single, ma non morta" specifica. Ma c'è amore più grande di quello dei genitori per i propri figli? Lo sanno bene Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, pronti ad accogliere il secondogenito.