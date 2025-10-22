Andrea Delogu e Luigi Bruno, è ritorno di fiamma? Le foto insieme

"E’ stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere" ha detto Andrea Delogu a proposito dell'amore con Luigi Bruno, di 16 anni più giovane. Il dettaglio anagrafico è stato molto chiacchierato, ma i due in 4 anni di relazione hanno dimostrato come per loro non fosse poi un gran problema. "Siamo stati benissimo. E’ stata la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più" aveva aggiunto la conduttrice. Le foto che li ritraggono insieme dimostrano che la loro relazione potrebbe avere una seconda chance.