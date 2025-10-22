Andrea Delogu e Luigi Bruno, è ritorno di fiamma? Le foto insieme

Paparazzati a Roma in atteggiamenti affettuosi che raccontano una serenità di coppia ritrovata
Andrea Delogu aveva annunciato in tv la fine della relazione con Luigi Bruno, ma le foto pubblicate da Diva e Donna fanno pensare a un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il modello. Sono stati sorpresi a Roma, mentre si scambiano un dolce abbraccio durante una passeggiata con il cane. Loro non fanno nulla per nascondersi dai flash e i fotografi scattano…
Pare che Andrea Delogu e Luigi Bruno avessero notato subito i fotografi appostati, ma che non abbiano dato segno di fastidio. Nelle immagini pubblicate dal settimanale i due sono sorridenti e salutandosi, il modello carezza teneramente il viso della conduttrice e poi i due si scambiano un abbraccio dolce e intenso. Sono solo due ex che hanno mantenuto rapporti cordiali? Può essere, del resto nessun bacio è stato immortalato, ma le immagini sembrano raccontare un sentimento ancora forte, molto più di un'amicizia.
"La mia relazione è finita da poco. E’ finita, non c’è un’opzione che possa tornare", aveva detto Andrea Delogu parlando di Luigi Bruno. Prima della conferma della conduttrice, era qualche settimana che si rincorrevano voci su di loro. In effetti era da un po' che mancavano sui social i post romantici che i due erano soliti condividere, e ai follower non era sfuggito. Sulle cause dell'addio, non sono state date spiegazioni. Prima di conoscere Luigi, Andrea era stata sposata con Francesco Montanari (che a giugno è convolato a nozze con Federica Sorino).
"E’ stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere" ha detto Andrea Delogu a proposito dell'amore con Luigi Bruno, di 16 anni più giovane. Il dettaglio anagrafico è stato molto chiacchierato, ma i due in 4 anni di relazione hanno dimostrato come per loro non fosse poi un gran problema. "Siamo stati benissimo. E’ stata la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più" aveva aggiunto la conduttrice. Le foto che li ritraggono insieme dimostrano che la loro relazione potrebbe avere una seconda chance.