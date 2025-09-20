la settimana delle stelle

Sembra essere tornata la pace tra Cecilia e Belen Rodriguez. Dopo mesi di lontananza in cui si diceva fossero ai ferri corti, sono state avvistate a cena insieme. Non si può dire lo stesso dei principi William e Harry. Il primo non perdona il secondo, che però ribatte: "Ho la coscienza pulita". Sembra che ci sia maretta anche tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli fotografati durante una lite, invece filano d'amore e d'accorto Francesco Totti e Noemi Bocchi che festeggiano tre anni di fidanzamento. Alessandra Amoroso è stata fotografata per la prima volta con Penelope tra le braccia e Manuel Locatelli e Thessa Lacovich hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio. E a proposito di bebè: Georgina Rodriguez è di nuovo incinta?