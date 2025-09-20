la settimana delle stelle

Dalla riconciliazione di Cecilia e Belen Rodriguez alla nascita della figlia di Alessandra Amoroso
Sembra essere tornata la pace tra Cecilia e Belen Rodriguez. Dopo mesi di lontananza in cui si diceva fossero ai ferri corti, sono state avvistate a cena insieme. Non si può dire lo stesso dei principi William e Harry. Il primo non perdona il secondo, che però ribatte: "Ho la coscienza pulita". Sembra che ci sia maretta anche tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli fotografati durante una lite, invece filano d'amore e d'accorto Francesco Totti e Noemi Bocchi che festeggiano tre anni di fidanzamento. Alessandra Amoroso è stata fotografata per la prima volta con Penelope tra le braccia e Manuel Locatelli e Thessa Lacovich hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio. E a proposito di bebè: Georgina Rodriguez è di nuovo incinta?
LUNEDI' 15 SETTEMBRE
Belen e Cecilia Rodriguez sono andate a cena insieme, è tornata la pace
Il principe Harry sulla famiglia reale: “Ho la coscienza pulita”
MARTEDI' 16 SETTEMBRE
Totti e Noemi, la data dell’anniversario li “tradisce”? Ecco cosa non torna
Georgina Rodriguez aspetta un altro figlio da Cristiano Ronaldo?
MERCOLEDI' 17 SETTEMBRE
Belen mangia la pizza a casa di Cecilia, ecco le foto della riconciliazione
Bianca Balti: “Ho smesso di usare Instagram perché ero depressa”
GIOVEDI' 18 SETTEMBRE
Alessandra Amoroso, le foto con Penelope dopo il parto
Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è crisi? Lite al ristorante
VENERDI' 19 SETTEMBRE
Andrea Preti e Venus Williams sposi a Ischia, i dettagli del sì
Manuel Locatelli e Thessa Lacovich genitori bis
