Manuel Locatelli e Thessa Lacovich genitori bis

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich stanno insieme da otto anni. Nell’ottobre 2021 il calciatore dopo aver segnato un gol a Torino ha chiesto la mano della fidanzata regalandole un brillocco da favola. Manuel e Thessa si sono sposati nel giugno 2022 nelle campagne di Fiesole in Toscana. Il loro primo figlio è nato a marzo 2023. L’annuncio della nuova gravidanza era arrivato a maggio con un post social con la foto di Thessa con il pancione insieme a Manuel e al primogenito: “Io, te e Theo ancora per poco… presto in quattro” si leggeva nella didascalia. Ad agosto Thessa Lacovic pubblicando le foto con Theo scriveva: “Un’estate dedicata solo a te, a questi ultimi momenti prima che arrivi il tuo fratellino! Non riesco ancora ad immaginare come sarà essere mamma di due, ma quello che so è che tu Theo sei un bimbo bravissimo, esuberante, pieno di energie sì, ma bravissimo. Amo il modo in cui mi dici che vuoi sentire il tuo fratellino e che non vedi l’ora che arrivi. Amo il modo in cui felicione mi dici ‘mamma ti ho portato la colazione’ e saltelli felice. Grazie per regalarmi un sorriso quando ho una giornata un po’ giù… quest’estate la dedico a te, solo a te. Grazie piccolino… con te mi sento un po’ piccolina anche io”.