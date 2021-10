Calciatori romantici, Manuel Locatelli ha chiesto alla fidanzata Thessa Lacovich di sposarlo

L’azione decisiva nel derby Juventus-Torino è solo uno dei successi del weekend di Manuel Locatelli. Il calciatore può gioire non solo per le prestazioni in campo e il goal, ma anche fuori. Ha chiesto alla fidanzata originaria della Costa Rica di diventare sua moglie e lei non ha esitato. Sui social le foto della coppia e l’anello che il bianconero ha regalato alla sua promessa sposa. Tra gli auguri della squadra di Massimiliano Allegri anche quello di Alice Campello, moglie di Alvaro Morato che ha scritto: “Che emozione”.



Thessa e Manuel sui social si scambiano dediche d’amore e postano molte foto insieme. Quest’estate hanno trascorso le vacanze in Sardegna e tra i post spunta anche quello con Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. Lei si è laureata da poco e lui le ha scritto “orgoglioso di te”, lui posa con la maglia bianconera e lei replica “Fiera di te”. La complicità e l’alchimia è perfetta e i fiori d’arancio sono vicini…

