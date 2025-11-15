la settimana delle stelle

Dal gender reveal di Raffaella Fico alla festa di Giulia De Lellis e Tony Effe per la loro Priscilla
Federica Pellegrini ha rivelato di aver vissuto un momento drammatico mentre stava dando alla luce la sua Matilde. Raffaella Fico a breve diventerà mamma bis: lei e il compagno Armando Izzo hanno organizzato un gender reveal con i fiocchi per annunciare che sarà un maschietto. Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori già da un mese e festeggiano con la piccola Priscilla. Si prepara a esultare anche Enzo Iacchetti che tra quattro mesi, ha rivelato, diventerà nonno. Marco Tronchetti Provera ha ritrovato l'amore e anche Thais Wiggers sembra felice con un uomo accanto. Per Bianca Atzei e Stefano Corti, invece, l'amore sembra essere arrivato al capolinea e le frasi social della cantante suonano come una conferma.
LUNEDI' 10 NOVEMBRE
Giulia De Lellis e Tony Effe, il primo mese di Priscilla
Federica Pellegrini: "Durante il parto ho perso il battito della bambina"
MARTEDI' 11 NOVEMBRE
Thais Wiggers ha un nuovo compagno e rivela: "Sono felice"
Raffaella Fico e Armando Izzo genitori, svelato il sesso del bebè
MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE
Marco Tronchetti Provera ritrova l'amore: al suo fianco c'è Ilaria Vigna
Bianca Atzei ha rotto con Stefano Corti? “È un periodo intenso”
GIOVEDI' 13 NOVEMBRE
Chi è Camilla De Pandis, la creator nella bufera per un pass disabili falso
Enzo Iacchetti annuncia: "Tra quattro mesi diventerò nonno"
VENERDI' 14 NOVEMBRE
Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia bacia Stefano Russo
Eleonora Boi e Danilo Gallinari genitori tris, dopo l’incidente con lo squalo