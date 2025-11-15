la settimana delle stelle

Federica Pellegrini ha rivelato di aver vissuto un momento drammatico mentre stava dando alla luce la sua Matilde. Raffaella Fico a breve diventerà mamma bis: lei e il compagno Armando Izzo hanno organizzato un gender reveal con i fiocchi per annunciare che sarà un maschietto. Giulia De Lellis e Tony Effe sono genitori già da un mese e festeggiano con la piccola Priscilla. Si prepara a esultare anche Enzo Iacchetti che tra quattro mesi, ha rivelato, diventerà nonno. Marco Tronchetti Provera ha ritrovato l'amore e anche Thais Wiggers sembra felice con un uomo accanto. Per Bianca Atzei e Stefano Corti, invece, l'amore sembra essere arrivato al capolinea e le frasi social della cantante suonano come una conferma.