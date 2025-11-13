Chi è Camilla De Pandis, la creator nella bufera per un pass disabili falso

Pochi giorni dopo la pubblicazione del vlog, Camilla ha scelto di esporsi in prima persona. In un nuovo video, visibilmente provata, ha ammesso l'errore e chiesto scusa: "È stata una leggerezza, non mi rendevo conto di quanto potesse essere offensivo". Le sue parole, pronunciate con tono sincero, hanno diviso la Rete: c'è chi le ha riconosciuto il coraggio di metterci la faccia e chi invece ha parlato di "danni ormai fatti". "Sto imparando da quello che è successo - ha aggiunto -, e capisco di dover usare la mia visibilità con più consapevolezza".