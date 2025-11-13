Enzo Iacchetti annuncia: "Tra quattro mesi diventerò nonno"

Ospite in un programma tv, Enzo Iacchetti ha raccontato la novità con intrecciando ironia e sentimento. "Tra quattro mesi dovrei diventare nonno", ha detto. Un ruolo che all'inizio non si sentiva in grado di affrontare: "Dicevo, se mi chiama zio… oppure Enzo…”, ha spiegato, lasciando intravedere l'emozione dietro a quell’autoironia che da sempre lo contraddistingue. "Invece adesso che vedo mia nuora col pancione, bella, che se la tiene tutta stretta - è una bimba - sono tutti e due dolcissimi. Vale la pena anche fare il nonno" ha aggiunto commosso.