Il manager pizzicato insieme a una ex modella a Portofino
© Chi
Nuovo capitolo sentimentale per Marco Tronchetti Provera, 77 anni, che sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Ilaria Vigna, ex modella, oggi affermata agente immobiliare, mamma di due ragazzi ed ex moglie di Francesco Bono, noto manager di un locale milanese. Marco è il "suocero" di Chiara Ferragni, in quanto il figlio Giovanni è il fidanzato dell'influencer.
Secondo quanto mostra il settimanale "Chi", il top manager e la sua nuova compagna si sono concessi un weekend romantico a Portofino, tra le vie storiche e i panorami mozzafiato della riviera ligure. I due hanno trascorso gran parte del tempo nella villa di Tronchetti Provera affacciata sul mare, uscendo solo per una passeggiata discreta in piazzetta e per un pranzo. Tra un piatto di trofie al pesto e un calice di vino bianco, i due si sono scambiati sguardi complici e sorrisi teneri, raccontando con i gesti una sintonia evidente.
Ilaria Vigna, ex modella, ha vissuto tra Parigi, Sydney, Londra e Città del Capo prima di stabilirsi definitivamente a Milano, dove ha costruito una brillante carriera nel settore del lusso. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco "Ciccio" Bono, con il quale si era unita nel 2011 in una cerimonia vip in Versilia, ha scelto di dedicarsi ai figli e alla sua carriera.
Prima di Ilaria, Tronchetti Provera aveva avuto una lunga relazione con la modella russa Helena Schmidt, dopo il matrimonio durato 17 anni con Afef Jnifen. Quella con Afef è stata una storia d'amore elegante e molto chiacchierata, vissuta tra Milano e Parigi, fatta di mondanità ma anche di grande discrezione. La coppia, simbolo di stile e raffinatezza, aveva condiviso anni intensi tra impegni professionali e vita sociale ai massimi livelli, fino alla separazione nel 2018, mantenuta sempre con rispetto reciproco.
Nel clan Tronchetti Provera, l'amore è di casa. Il figlio di Marco, Giovanni Tronchetti Provera, è infatti l'attuale fidanzato di Chiara Ferragni.