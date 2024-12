la settimana delle stelle

Una settimana di gossip all'insegna dell'amore per le coppie vip. Francesco Totti ha trascorso giorni romantici a Parigi con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi è andata in montagna con Bastian Muller e la figlia Chanel Totti. Per Diletta Leotta una vacanza scacciacrisi a Miami con Loris Karius, Wanda Nara ha festeggiato il compleanno con un tuffo in piscina con L-Gante, Bianca Balti è stata paparazzata a Milano persa in dolci effusioni con Alessandro Cutrera e Carlotta Mantovan a Roma mano nella mano con il fidanzato francese. Persino tra Chiara Ferragni e Fedez potrebbe arrivare il disgelo. E se da un lato Claudia Pandolfi dichiara il suo amore a Marco De Angelis, dall'altro c'è Federica Pellegrini che ripensando all'ex Filippo Magnini dice: "Ci siamo massacrati".