Carlotta Mantovan innamorata, le foto con il fidanzato francese e la figlia di Fabrizio Frizzi

Proprio per sfuggire a gossip e pettegolezzi e tenere per sé il suo privato, Carlotta Mantovan è andata a vivere in Francia dopo la morte di suo marito Fabrizio Frizzi, 6 anni fa. "Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati" aveva raccontato. Ora, secondo indiscrezioni, sarebbe tornata a vivere a Roma e infatti viene avvistata sempre più di frequente accanto al nuovo fidanzato.