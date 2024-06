Per Carlotta Mantovan, superare il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi non è stato facile. Si erano conosciuti dietro le quinte del concorso di Miss Italia nel 2001, lui era il conduttore e lei una delle aspiranti alla corona (classificandosi seconda dietro a Clarissa Marchese). I 24 anni di differenza tra loro hanno sollevato molte critiche all'inizio ma l'amore era più forte. Si sono sposati nel 2014 nella parrocchia di San Gabriele Arcangelo a Roma, dopo 13 anni d’amore e la nascita della loro Stella. Nel marzo 2018 un'emorragia cerebrale è stata fatale per il conduttore; pochi mesi prima un malore l'aveva colpito durante un programma tv. Per affrontare il dolore in maniera riservata, Carlotta è andata a vivere in un paesino nel Nord della Francia dove ha ritrovato la serenità e (pare) l'amore. Tornata a Roma per qualche mese durante la partecipazione a un talent show del sabato sera, pare che stia considerando l'idea di trasferirsi di nuovo nella Capitale.