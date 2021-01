Carlotta Mantovan al mare, sorrisi e serenità con la figlia Stella

“Noi due”, “Sempre insieme”, “La mia Stella”. E’ una bella e sorridente Carlotta Mantovan quella che appare in un selfie al mare d’inverno con la sua bambina Stella, la figlia che ha avuto dall’indimenticato conduttore tv Fabrizio Frizzi. E’ una foto semplice ma che esprime tutta la serenità e l’amore che mamma Carlotta dimostra alla sua bimba, inquadrata di spalle con lo zaino rosa e il giubbino pesante mentre calpesta la sabbia bagnata. Tanti i like e i commenti dei fan di Fabrizio e l’immancabile post con cuoricini di Rita Dalla Chiesa.

La Mantovan nel corso del 2020 ha deciso di abbandonare temporaneamente i suoi impegni professionali in tv per dedicarsi completamente a Stella. Amante della natura e Appassionata di cavalli, Carlotta pubblica spesso immagini dal maneggio sempre insieme alla sua bimba. “Live for this” o “Noi due” scrive postando l’immagine dei piedini della piccola Stella o ancora le ciabattine o le scarpe di mamma e figlia. La Mantovan ha perso il compagno Fabrizio Frizzi, quasi tre anni fa, trovandosi sola a 35 anni con una bambina di 4 e un grande senso di vuoto. Ha saputo riprendersi in mano la vita per la sua Stella e ora insieme a lei sorride serena.

Antonella Clerici e la vedova di Fabrizio Frizzi, cena tra donne a Roma Una cena tutta al femminile. Antonella Clerici è stata immortalata dal settimanale "Chi" in un ristorante romano con Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, e le loro figlie Maelle di 11 anni (nata dalla relazione tra Antonella e l'ex compagno Eddy Martens) e Stella di 7 anni, figlia di Frizzi e della Mantovan. La conduttrice e la giornalista sono amiche di vecchia data e anche le figlie sembrano affiatate...

