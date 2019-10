Carlotta Mantovan cambia look, capelli più corti e stile frizzante per tornare a sorridere

Carlotta Mantovan cambia look Diva e Donna 1 di 7 Diva e Donna 2 di 7 Diva e Donna 3 di 7 instagram 4 di 7 instagram 5 di 7 instagram 6 di 7 diva-e-donna 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci



Era il 26 marzo del 2018 quando il marito, il famoso conduttore Fabrizio Frizzi, si è spento ucciso da una malattia che non lascia scampo quasi a nessuno. Da allora Carlotta è andata avanti, con forza e coraggio, nutrita dall'amore per la figlia e da quello per l'uomo di cui si era innamorata nel 2002 e che aveva poi sposato nel 2014. E' tornata a lavorare e ha continuato ad occuparsi della piccola Stella, da "mamma chioccia" come si è definita lei stessa senza arrendersi mai. Piccoli passi che l'hanno portata a poter tornare a sorridere, col ricordo di Fabrizio custodito nel cuore.

