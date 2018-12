Carlotta Mantovan e la piccola Stella: il primo Natale da sole, senza papà Fabrizio

La figlia Stella , gli amici e l'equitazione. Sono i tre pilastri dai quali Carlotta Mantovan è riuscita a ripartire dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso marzo. Lo racconta l'ex modella (secondo posto al concorso per Miss Italia, ndr) a "Diva e Donna" . Ma è stata soprattutto la piccola Stella, 5 anni, a darle il coraggio di non arrendersi. Anche durante queste prime feste natalizie senza papà Fabrizio. Per lei Carlotta ha ricreato lo spirito del Natale con addobbi, decorazioni e il sorriso sulle labbra...

"Da lei non mi separo mai. Sono una mamma superchioccia...", dice e aggiunge: "Dedico a Stella tutto il tempo che posso. Da quando si sveglia a quando la accompagno all'asilo... a quando si addormenta", aggiunge l'ex concorrente a Miss Italia, che è tornata in tv, grazie all'amica Antonella Clerici, che l'ha voluta accanto nel suo programma "Portobello". E per questo primo Natale da sole, Carlotta e Stella sono state più inseparabili che mai, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, affiatate e sorridenti per tenere vivo lo spirito delle feste, ma soprattutto il ricordo di papà Fabrizio.