Carlotta Mantovan, sola e inconsolabile a quasi un anno dalla morte di Frizzi

Sola e inconsolabile. A quasi un anno dalla morte di Fabrizio Frizzi, la ferita per la perdita del marito, per Carlotta Mantovan è ancora aperta e straziante, come mostrano gli scatti di "Diva e Donna", che la ritraggono mentre cammina con lo sguardo basso, le mani in tasca e il volto triste. Proprio in questi giorni (il 5 febbraio) il conduttore avrebbe compiuto 61 anni...