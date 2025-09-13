la settimana delle stelle

Dall'incontro tra il principe Harry e re Carlo al divorzio di Afef
Il principe Harry a Londra ha finalmente incontrato re Carlo dopo 19 mesi e ora spera di potergli far rivedere anche i figli Archie e Lilibet. E, così come nella royal family sembra tornare la pace, anche tra Chiara Ferragni e Fedez il clima si fa più disteso e al primo giorno di scuola dei figli il rapper parla amabilmente con Giovanni Tronchetti Provera. Al contrario Mauro Icardi cancella per sempre la ex moglie Wanda Nara, eliminando anche i tatuaggi che le aveva dedicato. Al capolinea pure il matrimonio di Afef, che sui social ha annunciato il divorzio. Ma per un'unione che finisce, un'altra si consolida: è il caso di Naike Rivelli, a nozze con Roberto Marzano. Tommaso Zorzi sembra aver trovato l'amore e la felicità con Alex Di Giorgio, ma niente in confronto ad Ignazio Boschetto diventato papà per la prima volta.
LUNEDI' 8 SETTEMBRE
Naike Rivelli si è sposata, guarda le nozze della figlia di Ornella Muti
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori
MARTEDI' 9 SETTEMBRE
Harry punzecchia William: “Avere un fratello è un grattacapo”
Afef divorzia dall’imprenditore Del Bono: “Avanti su strade separate”
MERCOLEDI' 10 SETTEMBRE
Raoul Bova dopo la diffusione delle chat private: “Vado avanti a testa alta”
Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio stanno insieme? Il nuotatore: "Sono felice"
GIOVEDI' 11 SETTEMBRE
Bianca Balti un anno dopo il tumore: "Oggi festeggio l'essere viva"
Fedez con Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni a scuola con i figli
VENERDI' 12 SETTEMBRE
Harry felice dell’incontro con re Carlo, ora il piano per portare i figli dal nonno
Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara: “Work in progress”
