la settimana delle stelle

Il principe Harry a Londra ha finalmente incontrato re Carlo dopo 19 mesi e ora spera di potergli far rivedere anche i figli Archie e Lilibet. E, così come nella royal family sembra tornare la pace, anche tra Chiara Ferragni e Fedez il clima si fa più disteso e al primo giorno di scuola dei figli il rapper parla amabilmente con Giovanni Tronchetti Provera. Al contrario Mauro Icardi cancella per sempre la ex moglie Wanda Nara, eliminando anche i tatuaggi che le aveva dedicato. Al capolinea pure il matrimonio di Afef, che sui social ha annunciato il divorzio. Ma per un'unione che finisce, un'altra si consolida: è il caso di Naike Rivelli, a nozze con Roberto Marzano. Tommaso Zorzi sembra aver trovato l'amore e la felicità con Alex Di Giorgio, ma niente in confronto ad Ignazio Boschetto diventato papà per la prima volta.