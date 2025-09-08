Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati a settembre 2024 con una doppia celebrazione: prima con rito civile a San Lazzaro di Savena e poi con una cerimonia da sogno a Tremezzo, sul Lago di Como. Un giorno indimenticabile che ha visto tra gli invitati anche Piero Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due membri de Il Volo. Durante le nozze, Ignazio aveva dedicato alla sua sposa parole romantiche: “Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cura di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto".