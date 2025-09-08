Logo Tgcom24
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori

Il cantante de “Il Volo” e la moglie annunciano la nascita del primogenito

08 Set 2025 - 10:15
Fiocco azzurro per Ignazio Boschetto, cantante del trio Il Volo, e per la moglie Michelle Bertolini. I neogenitori hanno condiviso la gioia della nascita del loro primo figlio, che hanno chiamato Gabriele, attraverso una dolce storia su Instagram. Nello scatto pubblicato, un orsetto di peluche stringe un palloncino azzurro con il nome del bambino. “A casa con il nostro piccolino”, hanno scritto. Per Ignazio Boschetto, 29 anni, e la modella venezuelana, si tratta di un momento indimenticabile: l’inizio di una nuova vita insieme come mamma e papà.

La gravidanza e la sorpresa del maschietto

  Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini avevano annunciato la gravidanza lo scorso aprile, condividendo con i fan la loro emozione: “Amore nostro, eri il nostro sogno più grande. Non ci sembra vero che presto saremo mamma e papà. Credevamo che trovare l’amore fosse già una fortuna immensa, ma la vita ci ha regalato un’altra emozione unica”. Inizialmente, entrambi pensavano di aspettare una bambina e avevano scelto il nome Bianca. Ma poi la sorpresa: sarebbe stato un maschietto.

Dal matrimonio al primo figlio

 Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati a settembre 2024 con una doppia celebrazione: prima con rito civile a San Lazzaro di Savena e poi con una cerimonia da sogno a Tremezzo, sul Lago di Como. Un giorno indimenticabile che ha visto tra gli invitati anche Piero Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due membri de Il Volo. Durante le nozze, Ignazio aveva dedicato alla sua sposa parole romantiche: “Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cura di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto".

