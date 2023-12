Il Volo, Ignazio Boschetto pronto al grande passo: sposerà Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto sposerà infatti Michelle Bertolini . A dare l'annuncio è stata la modella e giocatrice di tennis italo-venezuelana con un post su Instagram che lascia pochi dubbi. Infatti la coppia compare in diverse pose, ma che hanno almeno due tratti in comune: atteggiamenti molto romantici e un bellissimo anello in bella vista in tutti gli scatti. A confermare il tutto anche il testo: "Sì, mille volte sì amore mio! - scrive Michelle -. Voglio passare la mia vita con te... Ti amo tanto!".

Tgcom24

Dal canto suo Ignazio Boschetto, oltre a mettersi in posa e a fare la grande proposta, ha ripostato nelle storie del suo profilo Instagram quanto annunciato dalla fidanzata.

Quella di Boschetto per le bellezze sudamericane è una passione confermata nel tempo. Prima di fidanzarsi con la Bertolini il cantante de Il Volo era stato infatti a lungo legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. La relazione con lei era finita nell'autunno del 2022. La storia con la Bertolini non è invece nata da molto ma non si conosco molti dettagli, anche perché Boschetto è molto geloso della sua privacy. Se, prima di questo annuncio, qualcosa era trapelato, era stato solo grazie a un video comparso sui social che li aveva di fatto costretti a venire allo scoperto. Un amore comunque travolgente visto che sotto l'albero di Natale è arrivata la proposta di matrimonio.

Ancora mistero sulla data delle nozze, che però dovranno fare i conti con i prossimi impegni del gruppo. Intanto il Volo sarà impegnato per tutta la prima settimana di febbraio sul palco del teatro Ariston con il Festival di Sanremo, dove porterà la canzone "Capolavoro". E chissà che Ignazio non possa dedicare alla sua futura moglie una bella affermazione. D'altro canto i tre tenori tutte le volte che sono arrivati nella città dei fiori hanno fatto centro: nel 2015 hanno vinto con "Grande amore" mentre nel 2019 si sono comunque piazzati sul podio con "Musica che resta". Insomma, un avversario ostico per tutti.