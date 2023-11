Il Volo anticipa il Natale con "4 Xmas"

Dopo il successo del tour in Europa, Sud America e passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, il trio pubblica un ep di quattro brani intramontabili con cui regala una versione speciale di “Happy Xmas (Was Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum”, “Feliz Navidad”.

Il progetto "4 Xmas" Quattro brani intramontabili che ci accompagnano nell’attesa delle prossime festività natalizie con uno spirito magico e sognante, facendoci immergere in un’atmosfera calda e accogliente. “4 Xmas” è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno importante per il trio che nel 2024 festeggerà 15 anni di carriera, in cui hanno conquistato il pubblico e i palchi più prestigiosi di tutto il mondo. Il Volo sarà in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.

Dalla tv agli Arcimboldi In seguito al grande successo del concerto dall’Arena di Verona trasmesso su Canale 5 "Tutti per uno", Il Volo aveva scelto il Teatro degli Arcimboldi di Milano per la sua prima volta in un teatro italiano, riproponendo il grande show in 6 esclusive date a settembre. A Tgcom24 avevano raccontato: "La grande sfida è riuscire a mostrare la versatilità vocale che abbiamo, perché la gente ha un immaginario di noi tre solo come tenori". Le due serate televisive su Mediaset avevano visto la partecipazione di Federica Panicucci. Con il trio tanti grandi ospiti hanno calcato il prestigioso palco dell'Arena di Verona: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello. Album

Il Volo, la canzone di Lennon-Onoe il buon Natale con The Christmas Album Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avevano pubblicato dieci anni fa "Buon Natale - The Christmas Album". Nel 2022 invece hanno pubblicato il singolo "Happy Xmas (War is over)", cover del celebre brano di John Lennon e Yoko Ono.

Nel corso degli anni il gruppo ha conquistato le classifiche di tantissimi Paesi, diventando un vero e proprio fenomeno mediatico globale. Tra i riconoscimenti conquistati ben due nomination ai Latin Grammy Awards e due vittorie ai Billboard Latin Music.