Ignazio Boschetto diventa papà: la moglie Michelle incinta

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono sposati a settembre 2024. Il cantante, a pochi giorni dalle nozze intime e riservate con rito civile in municipio a San Lazzaro di Savena, ha giurato amore eterno a Michelle Bertolini in una location da sogno a Tremezzo, sul Lago di Como. Tra gli ospiti non potevano ovviamente mancare Gianluca Ginoble e Pietro Barone che, insieme allo sposo, formano il trio de Il Volo. "Cosa mi succede quando mi guardi negli occhi, mi prendi la mano o quando ti vedo seduta a un concerto e mi mandi baci, quando mi sveglio e ti ho accanto. Ho la certezza che lo voglio per tutta la vita e non ne posso fare a meno. Dicono che sia amore e che si racchiuda tutto in una parola, ti amo. Sarebbe scontato dire che mi prenderò cura di te, voglio che sei la mia vita e ti darò tutto quello che non hai mai avuto" ha detto Ignazio durante la cerimonia.