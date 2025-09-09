Si erano sposati nel 2021 in Costa Azzurra, a Saint-Tropez
Non è bastata la vacanza alle Eolie per risanare la crisi, tra Afef Jnifen e Alessandro Del Bono il matrimonio è naufragato. Dopo sei anni d’amore tra la ex modella e l’imprenditore è finita: è la stessa Afef ad annunciarlo sui social senza lasciare spazio a ripensamenti. “Dopo averci pensato a lungo, io e Alessandro abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. – ha scritto - Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari, mentre andiamo avanti ognuno per la propria strada”.
La vacanza alle Eolie in barca non è bastata a riportare la passione tra Afef e Alessandro Del Bono. La ex modella e l’imprenditore avevano trascorso qualche giorno in barca con alcuni amici navigando tra Stromboli, Panarea, Salina e Lipari per poi salpare alla volta della Tunisia. Ma al ritorno hanno preso una decisione drastica: quella di mettere fine alla loro storia.
Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si sono sposati nel 2021 in Costa Azzurra, a Saint-Tropez. La proposta era arrivata nell’estate del 2019 a Positano, con un brillocco da sogno. Ma Afef, prima di incontrare Del Bono, aveva divorziato nel 2018, dopo 17 anni di matrimonio, da Marco Tronchetti Provera, padre di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni, e cugino di secondo grado di Nino Tronchetti Provera, che fa coppia con Michelle Hunziker. Prima di Tronchetti Provera, Afef aveva avuto altri due mariti: da giovanissima ha detto sì a un vicino di casa e poi era andata all'altare con l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy.
