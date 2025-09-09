Non è bastata la vacanza alle Eolie per risanare la crisi, tra Afef Jnifen e Alessandro Del Bono il matrimonio è naufragato. Dopo sei anni d’amore tra la ex modella e l’imprenditore è finita: è la stessa Afef ad annunciarlo sui social senza lasciare spazio a ripensamenti. “Dopo averci pensato a lungo, io e Alessandro abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio. – ha scritto - Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari, mentre andiamo avanti ognuno per la propria strada”.