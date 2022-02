Afef con il neomarito Alessandro Del Bono, shopping di lusso a St. Moritz

Lo slalom non lo fanno tra le piste innevate ma tra le vetrine del centro.

Afef Jnifen e il neomarito Alessandro Del Bono in vacanza a St. Moritz agli sci ai piedi preferiscono una passeggiata per boutique. E così tra un negozio di lusso e l’altro fanno incetta di acquisti per la felicità familiare. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati mentre si scambiano consigli per lo shopping.