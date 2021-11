Afef Jnifen compie gli anni e festeggia con Naomi Campbell

Cinquantotto anni e non sentirli! Afef Jnifen è davvero spumeggiante la sera del suo compleanno, scatenata, sorridente e perfettamente calata nel ruolo di regina del party. La ex modella si scatena nelle danze insieme a un gruppo di amici, tra cui Naomi Campbell . Ballano abbracciate con la musica a tutto volume mentre la festeggiata soffia sulle candeline.

A Doha in occasione del Fashion Trust Arabia, Afef approfitta per celebrare il compleanno come di deve. E' bellissima tutta vestita di rosso e con i riccioli ribelli, mentre posa per le foto di rito, canta e balla sempre con il sorriso sulle labbra. Accanto a lei c'è Naomi, stupendamente fasciata in un abito bianco che le sottolinea le forme. Si presta volentieri ai flash e si diverte insieme all'amica di sempre.



La Jnifen si è da poco sposata con l'imprenditore Alessandro De Bono. Dopo le nozze a sorpresa è partita per Parigi, prima di raggiungere il Qatar.

