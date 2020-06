Chioma riccia al vento, jeans strappati, t-shirt nera abbinata alla mascherina: Afef Jnifen è più bella che mai mentre pedala per le vie del centro di Milano. In sella alla bici si aggira tra le vetrine delle boutique più prestigiose a caccia di acquisti. E sembra proprio che abbia trovato quello che fa al caso suo, visto che nel cestino c'è un sacchetto bianco...

Afef Jnifen, bellezza in bicicletta a Milano IPA 1 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 17 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Afef si risposa e l'ex marito Tronchetti Provera si consola con una modella

A 56 anni, la bellissima Afef sfoggia ancora un fisico scattante e perfetto. Si concede poco via social, ma conserva un posto speciale nel cuore di migliaia di fan. La scorsa estate si era vociferato di nozze in vista con il suo compagno Alessandro Dal Bono, che avrebbero dovuto essere celebrate entro l'anno. Da allora però non si è più saputo nulla, e i fiori d'arancio non si sono visti.

LEGGI ANCHE >Afef e Tronchetti Provera si separano: istanza depositata a Milano

Nel passato sentimentale di Afef c'è un matrimonio con Marco Tronchetti Provera: si sono conosciuti nel 1998 e sposati due anni più tardi. Nel 2018 è arrivata la notizia del divorzio. Prima di lui, la Jnifen ha avuto altri due mariti: da giovanissima ha detto sì a un vicino di casa, contravvenendo al divieto dei genitori, poi ha sposato l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy.

Potrebbe interessarti anche: