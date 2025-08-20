Afef Jnifen in barca alle Eolie, bellezza senza tempo sotto il sole

Prima di incontrare Alessandro Del Bono, Afef Jnifen faceva coppia con Marco Tronchetti Provera. Si sono conosciuti nel 1998 e sposati due anni più tardi ma nel 2018 è arrivata la notizia del divorzio. Lui è il padre di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni, e cugino di secondo grado di Nino Tronchetti Provera, che fa coppia con Michelle Hunziker. Prima di sposare l'imprenditore, Afef ha avuto altri due mariti: da giovanissima ha detto sì a un vicino di casa, contravvenendo al divieto dei genitori, poi è andata all'altare l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy.

