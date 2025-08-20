Afef Jnifen in barca alle Eolie, bellezza senza tempo sotto il sole

La ex modella 61enne è stata paparazzata mentre si gode il relax al largo, in compagnia del marito Alessandro Del Bono e di alcuni amici
© Chi
Il tempo sembra non passare mai per Afef Jnifen, che a 61 anni sfoggia un fisico tonico e asciutto. In bikini marrone si crogiola al sole e i paparazzi del settimanale Chi scattano all'impazzata. Con il marito Alessandro Del Bono e alcuni amici si è goduta una vacanza in barca alle Eolie, navigando tra Stromboli, Panarea, Salina e Lipari. In seguito, sono salpati alla volta della Tunisia.
Per Afef Jnifen e Alessandro Del Bono, moglie e marito dal 2019, fino a qualche settimana fa pareva tirasse aria di crisi, ma la maretta sembra essere passata e il sole è tornato a splendere. Durante una vacanza in barca con amici tra loro pare esserci grande armonia. Insieme si godono un bagno rinfrescante, poi la ex modella si sdraia al sole per dedicarsi alla tintarella e sfoggia un fisico invidiabile.
Prima di incontrare Alessandro Del Bono, Afef Jnifen faceva coppia con Marco Tronchetti Provera. Si sono conosciuti nel 1998 e sposati due anni più tardi ma nel 2018 è arrivata la notizia del divorzio. Lui è il padre di Giovanni Tronchetti Provera, compagno di Chiara Ferragni, e cugino di secondo grado di Nino Tronchetti Provera, che fa coppia con Michelle Hunziker. Prima di sposare l'imprenditore, Afef ha avuto altri due mariti: da giovanissima ha detto sì a un vicino di casa, contravvenendo al divieto dei genitori, poi è andata all'altare l’avvocato Marco Squattriti, da cui ha avuto il figlio Samy.
