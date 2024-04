la settimana delle stelle

Fedez protagonista del gossip della settimana, prima per le sue avventure a Miami poi per le sue dichiarazioni in tv, dove ha parlato del suo tentativo di suicidio e del rapporto con Chiara Ferragni.

Il temporaneo riavvicinamento di Belen Rodriguez e Stefano De Martino per il compleanno del figlio Santiago ha incuriosito, come anche la festa piena di vip per i 29 anni di Tommaso Zorzi.