Per la prima volta dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, Fedez affronta davanti alle telecamere tutti gli argomenti che in questo periodo hanno segnato la sua vita. I Ferragnez sono stati stravolti dalla crisi matrimoniale ma anche dallo scandalo del pandoro-gate. "Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì" assicura il rapper ammettendo che la vicenda giudiziaria ha contribuito a mandare in frantumi anche la sua storia d’amore con l’imprenditrice digitale.

Ma l’amore tra Fedez e Chiara Ferragni è finito proprio in concomitanza con l’esplosione dello scandalo della Balocco? Fedez, dopo un'iniziale ritrosia, in tv si lascia andare a una commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione. E poi spiega come sia cambiata anche l’immagine che hanno gli altri di lui: "Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la fi... Così di punto in bianco?".

Fedez è irrequieto e ribelle e la sua vita prima di Chiara Ferragni è stata inquieta. Davanti alle telecamere parla anche dei suoi trascorsi con la droga e rivela: "Ho tentato il suicido a 18 anni". Nel suo passato recente invece oltre alla separazione da Chiara c’è anche quella dal suo ex amico Luis Sal, un altor capitolo dolente per il rapper.