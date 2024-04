Fedez vola a Miami con i figli Leone e Vittoria, lontano da Chiara Ferragni

Fedez in viaggio con Leone e Vittoria Lucia Ferragni

Fedez ha trascorso Pasquetta sulle Alpi francesi a Courchevel insieme agli amici per qualche giorno di relax, poi in serata in rientro a Milano e l’annuncio davanti allo specchio del bagno della sua nuova casa: “Milano-Miami, finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l’ora”. In mattinata le storie dall’aeroporto dove ad accompagnarlo in questa vacanza con Leone e Vittoria ci sono anche i nonni Franco Lucia e Tatiana. “From Rozzangeles to Miami” scrive in una storia mostrando il padre che spinge il carrello con i bagagli e i nipotini accanto. Poi un video in cui Franco Lucia cerca di destreggiarsi tra i bambini e le indicazioni per l’imbarco: “Mio padre già pieno” scrive. In attesa del volo i bambini dipingono su un tavolino della sala d’attesa dell’aeroporto, Fedez seduto davanti a loro commenta: “Finalmente con voi”.