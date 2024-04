In spiaggia all’alba, per colpa del fuso orario, Fedez si è cimentato nel bagno ghiacciato nella sabbia. Il siparietto postato è tutto da ridere. Intanto però Chiara Ferragni si mantiene alla larga dai social: è la sua nuova strategia? E’ sparita pure Paloma.

Fedez a Miami ne combina di tutti i colori: non bastava la scottatura che lo ha fatto diventare rosso come un peperone (guarda qui il video) , ma il rapper si è pure dedicato a una sessione con il personal trainer alternativa.

Ultim'ora su Fedez Fedez a Miami si dà al divertimento sfrenato con i figli Leone e la piccola Vittoria. Posa in spiaggia in versione bagnino e mostra la sua abbronzatura con i segni degli occhiali e il viso rosso come un peperone. Si fa abbracciare dai suoi cuccioli e posta le foto dei bambini di spalle. I follower si scatenano con commenti di ogni tipo e lui risponde a tono a tutti. “Mi sono sempre chiesta cosa abbia trovato Chiara Ferragni in lui” e il rapper scrive: “Ho delle caviglie bellissime”. E ancora uno gli chiede: “Ti sei fatto il botox?”. Lui replica: “No, mi sono solo rifatto le te…”. Insomma ne ha per tutti e l’ironia fiocca: “Fedez che inizia a rispondere agli haters 60enni è il mio nuovo sport preferito”.

Fedez e Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria si dividono le vacanze Dopo la vacanza a Dubai per Pasqua con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria sono in America con Fedez e i nonni Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi. I figli dei Ferragnez, in tempo di crisi, sembrano cavarsela bene e dividersi tra mamma e papà con tenerezza. Leone ha appena compiuto 6 anni, mentre Vittoria ha spento 3 candeline durante una festa che avrebbe scatenato l’ennesima lite tra Chiara e Fedez.



Chiara Ferragni dopo il naufragio del matrimonio Da Dubai in poi per Chiara Ferragni è scattato il silenzio social. Qualcuno l’ha avvistata a Milano con le sorelle, qualche altro parla di frequenti colloqui con lo psicologo, ma sul suo profilo Instagram e pure sul nuovo Telegram tutto tace. Potrebbe essere la nuova strategia dell’influencer che si sta ricaricando per tornare più forte di prima dopo lo scandalo del Pandoro-gate e la crisi matrimoniale.

