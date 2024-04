Tgcom24

Fedez parla della droga e della malattia “Un mio pregio? Sono fottutamente trasparente. Difetto? L'impulsività. In passato ho provato rancore, oggi mi affascina la curiosità” così Fedez si descrive in poche parole e lo dimostra in una lunga intervista tv in cui confessa un tentato suicidio. Racconta della droga a 18 anni e scoppia in lacrime parlando della malattia. “La dipendenza è durata un anno, ero un ragazzino. Poca cocaina, e più droghe sintetiche, anche l'MDMA. Ho smesso perché ho tentato il suicidio, a 18 anni mi sono tagliato le vene” sono le parole del rapper che con consapevolezza e grato alla vita per esserne uscito, affronta il suo passato guardando al futuro. E poi tocca l’argomento del cancro: “Quando si affronta una malattia, puoi non uscirne migliore. Sono il solito pezzo di me…, solo che le esternazioni che prima facevo in pubblico, ora le tengo per me. E comunque bisogna uscire dalla narrazione per cui quando affronti la malattia devi per forza uscirne migliore”. E poi attacca: “Il mio problema è che sono molto poco bugiardo. Sono molto permaloso. Mi piace buttarmi nel fuoco? Non mi piace tirarmi indietro”.

La storia d’amore con Chiara Ferragni Cosa ha spinto Fedez ad innamorarsi di Chiara Ferragni? “Devo essere onesto? All'inizio, il sesso. Ho provato una connessione che raramente avevo sperimentato prima” dice il rapper in tv. L’unica domanda a cui non risponde è quella fatidica: quando è finito l’amore tra i Ferragnez? Però Fedez spiega: “All'interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, come la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto”. Replica anche alle insinuazioni: “A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, e mia moglie una copertura. Poi mi mollo e mi piace la fi… così di punto in bianco… Se io fossi gay, lo direi”.

Fedez ha tradito Chiara Ferragni? Si dice da tempo che Fedez abbia messo le corna a Chiara Ferragni, ma ora il rapper vuole fare chiarezza a tutti i costi (è stato paparazzato anche con la sua assistente, ma non è lei la donna misteriosa a cui fa riferimento): “Di questa questione dei tradimenti, mi dispiace che adesso sia partito il toto-nomi. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro... ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?”.

Il caso Balocco ha fatto crollare i Ferragnez? “Ha influito il caso balocco nella crisi? Sì”. Fedez non ha dubbi sul fatto che lo scandalo del pandoro-gate abbia contribuito alla crisi dei Ferragnez. “Io ho scoperto questa cosa qui quando è uscita, ed è ovvio che all’inizio non l’ho presa bene. La mia fondazione è stata controllata dalla testa ai piedi, io ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, ho perso solo soldi. Scopri che viene gestito un accordo in questa maniera e ti chiedi come sia possibile. Voglio dire una cosa su Chiara, vorrei difenderla, ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto star male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a rispondere per una cosa che non hai fatto tu. E per rispondere, devi aspettare che un'altra persona gestisca la cosa” dice Fedez. E poi ancora: “Io non potevo difenderla. Chiara ha sbagliato, se ha gestito male la situazione. Io so che tutti vedono la cattiva fede, ma io sono sicuro che non c'è stata cattiva fede. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva dire che non sono solo sue”.